Xaver Schnyder von Wartensee.

Die dritte Ausgabe von „Wer war & Wie klingt?“ führt uns in die Schweiz zu dem 1786 in Luzern geborenen Franz Xaver Schnyder von Wartensee. Der Name des geselligen Adelssohnes ist in der Musikgeschichte vor allem aufgrund der von ihm verfassten „Lebenserinnerungen“ nie völlig in Vergessenheit geraten. Diese strotzen nur so vor Prominenz im Kunst- und Kulturbereich, darunter finden sich etwa Johann Wolfgang Goethe, Ludwig Tieck, Gottfried Keller, Friedrich Rückert, Hans Georg Nägeli, Carl Maria von Weber, Louis Spohr, Heinrich Marschner, Carl Czerny – und Ludwig van Beethoven. Schnyder gelang es 1811 zwar nicht, Schüler des Komponistengenies zu werden, dennoch war die Bekanntschaft relativ eng. Und welcher Zeitgenosse konnte schon von sich behaupten, dass Beethoven gemeinsam mit ihm die eigenen Werke gewissenhaft und wohlwollend überarbeitet hätte? Wie es dem Schweizer Junker sonst so ergangen ist? Dass hören Sie am Besten in unserem Porträt über Franz Xaver Schnyder von Wartensee, dem wohl bedeutendsten Komponisten der Schweiz zwischen Klassik und Romantik.