Beim Yachthafen Kuchelau können sich Gäste in einem stimmungsvollen Ambiente ganz in Urlaubsstimmung versetzen lassen. Es gibt zwei Terrassen und Außenbereiche und einen eigenen Raum für Veranstaltungen, der auch für Gerburtstage, Firmenfeiern und Hochzeiten gebucht werden kann. An erster Stelle steht die Zufriedenheit der Gäste und zwei Köche sorgen für das kulinarische Wohlergehen.

Der Yachthafen Kuchelau hat täglich geöffnet und ist auch einen sportlichen Ausflug wert. Hierher kommen alle, die den Urlaub und das Wasser lieben.

Yachthafen Kuchelau

Kuchelauer Hafenstraße 2

1190 Wien

www.yachthafen-kuchelau.at