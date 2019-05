Home Rubato Yo Yo Ma.

Am Dienstag Abend bringt Yo Yo Ma sein Bach Project nach Wien in den Musikverein. Auf 6 Kontinenten, in 36 verschiedenen Konzerten, lässt der weltberühmte Cellist Bachs Musik sprechen: sie soll Verbindungen schaffen, Brücken bauen, Gemeinsames entstehen lassen. Schon am Tag davor hat der US-amerikanische Musiker mit chinesischen Wurzeln einen „Day of Action“ am Wiener Brunnenmarkt organisiert. Eine Art kulturelles Happening unter der Mitwirkung von dem in Wien ansässigen Musiker Marwan Abado lud Wissbegierige dazu ein, zu überlegen, wie die Zukunft der Kultur in Wien aussehen könnte. Erfahren Sie mehr über dieses Projekt und Yo Yo Mas künstlerische sowie menschliche Botschaft.