Unkompliziert, entspannt und einfach immer faszinierend. Die 1985 in Moskau geborene Yulianna Avdeeva begeistert spätestens seit ihrem fulminantem Auftritt am Warschauer Chopin-Wettbewerb 2010, den sie als erst vierte Frau in der Wettbewerbsgeschichte für sich entscheiden konnte. In den letzten Jahren hat sie Alben veröffentlicht mit Musik von Bach bis Prokofjew, aber speziell bei romantischer Literatur und hier insbesondere bei Werken von Chopin gelingt ihr ein interpretatorisches Kunststück nach dem anderen. Herrlich frisch und wie eben komponiert, so klingen die allseits bekannten „Hits“, wenn Avdeeva an den Tasten sitzt. In dieser „Klaviermusik-am-Abend“-Stunde mit den Drei Klavierstücken D 946 von Franz Schubert und den 24 Préludes, op. 28 von Frédéric Chopin.

