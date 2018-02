Interpret: Zala Kravos

Label: Ars Produktion

EAN: 4260052387535

Es gibt sie noch, die sogenannten Wunderkinder. Nicht nur im Bereich der Naturwissenschaften, sondern auch in der Musik stechen nach wie vor einige wenige aus vielen heraus. Ein solches Wunderkind ist die mittlerweile 15-jährige slowenische Pianistin Zala Kravos, die kürzlich bei Ars Produktion ihr formidables Debüt vorgelegt hat.

Wer kennt sie nicht, die vielen Videos auf diversen Plattformen im Internet, auf denen sehr junge Mädchen und Buben ihr Können auf verschiedenen Instrumenten präsentieren. Da werden Liszt’sche „Klavierberge“ virtuos erklommen und Paganini Capricen gespielt, dass es nur so kracht. Und dennoch gehört zu einer herausragenden Aufnahme weit mehr, als nur eine blendende Technik. Diese ist auch der jungen slowenischen Pianistin Zala Kravos eigen, sie bietet mit ihrem Debüt aber auch eine musikalische Tiefe und Reife, die man einer so jungen Person gar nicht zutrauen möchte. Einige ihrer Lieblingswerke, von Brahms, Liszt und Chopin hat sie dafür aufgenommen. Dazu auch ein Werk, das ihr von der luxemburgischen Komponistin Albena Petrovic-Vratchanska gewidmet wurde.

Mit den Balladen op. 10 von Johannes Brahms eröffnet sie ihr Programm – Werke geprägt von Tragik und Dramatik, wie bei der Edward Ballade Nr.1 oder einer tief-empfundenen Romantik in der Nummer zwei. Zala Kravos versteht es, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Klaviatur des Ausdrucks zu spielen. Ihr Brahms hat, laut eigener Aussage, selbst ihre gestrenge Lehrerin an der Königin-Elisabeth-Musikkapelle in Brüssel, Maria João Pires, zu Tränen gerührt. Auch Liszt und Chopin klingen so, als würde hier jemand musizieren, der dies schon seit Jahrzehnten tut. Man hat Zala Kravos einmal gesagt, ihr Spiel würde zu erwachsen klingen und sie sollte doch versuchen, mehr wie ein Kind zu spielen. Wenn sie jedoch als Kind diese Musik bereits so empfindet, dürfen wir uns in den nächsten Jahren, wenn sie dann tatsächlich erwachsen sein wird, auf viele weitere herausragende CDs und Konzerte freuen. (mg)