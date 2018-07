Woher stammt die Gurke? Welche Blume wurde im 16. und 17. Jahrhundert zu Höchstpreisen gehandelt? Und warum sollte man auf die Forsythie besser verzichten? Das Museum Niederösterreich in St. Pölten hat darauf die Antworten und zeichnet in der Ausstellung „Garten – Lust. Last. Leidenschaft.“ die Etappen der Gartenentwicklung von der Jungsteinzeit bis zum vertikalen Gärtnern nach.

Ein Kulturausflug von und mit Monika Fischer.