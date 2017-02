200 Jahre Kunstuniversität Graz – 16 Ideen für die Zukunft.

Eine Sendereihe zur Entgrenzung klassischer Musik.

Zu Gast bei Ursula Magnes ist Klaus Hubmann, Vorstand des Institutes für Alte Musik und Aufführungspraxis der Kunstuniversität Graz. Das Institut feiert heuer seine Gründung vor 50 Jahren, als es noch als weitgehend exostisch galt, „hip“ zu musizieren – frei nach der „historically informed performance“. Klaus Hubmann erinnert auch an eine der Pionierinnen der Alte Musik-Szene in Österreich, die Cembalistin Vera Schwarz. Darüber hinaus gibt es im Jubiläumsjahr eine Vielzahl an spannenden Projekten.

Fotocredit: KUG/Johannes Gellner