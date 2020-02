Ja, das Schreiben und das Lesen*… ist schon immer Richard Schmitz‘ Leidenschaft gewesen. Und so bringt er auch in der 220. Ausgabe seiner Sendereihe Licht ins Operettenschaffen. Die Erfolgsoperette „Der Zigeunerbaron“ ist für ihn ein Kleinod musikalischer Raffinesse, was man dem kriegsverherrlichenden Textbuch nicht nachsagen könne. Schmitz beleuchtet die Hintergünde der Handlung und folgt stets kritisch der gründlichen Arbeit von Nikolaus Harnoncourt, der eine neue Fassung erstellt hat. Das musikalisch reife Werk erweckt zwiespältige Gefühle. Als junger Emigrant Sándor Barinkay sind Herbert Lippert, Rudolf Schock, Peter Anders, Siegfried Jerusalem und Josef Protschka zu hören. Das Zigeunermädchen Saffi verkörpern Ellen Shade, Sena Jurinac, Pamela Coburn, Julia Varady und Julia Hamari. Den reichen Schweinezüchter im Banat, Kálmán Zsupán, singen Walter Berry, Rudolf Schasching, Kurt Preger, Georg Hann und Ivan Rebroff.

(c) Volksoper Wien