„Leonard Bernstein war eine sehr wichtige Person in meiner musikalischen Entwicklung, die mir sehr viel Courage gegeben hat in meinen interpretatorischen Schritten.“ – sagt Krystian Zimerman zu Beginn eines ausführlichen Gespräches mit Michael Gmasz anlässlich seiner neuen CD mit Bernsteins 2. Symphonie. Zum 70er hat Bernstein den Pianisten gefragt, ob er denn die Symphonie (mit Solo-Klavier!) auch zu seinem 100. Geburtstag spielen würde, und Zimerman hat mehrfach Wort gehalten und dieses Werk in diesem Jahr des Öfteren zum Besten gegeben. Über seine Beziehung zu Bernstein, die Tiefe seiner Musik aber auch über seine Beschäftigung mit dem Klang spricht Krystian Zimerman im (fast) ungeschnittenen Interview. Die passende Musik gibt es dazu natürlich auch zu hören.