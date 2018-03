Home Schwerpunkt Herbert von Karajan.

Am 5. April 1908 wurde Herbert von Karajan in Salzburg geboren. Der Rest ist Geschichte. Anlässlich seines 110. Geburtststages bringen wir ab dem Ostersonntag in der Klassik am Nachmittag legendäre Aufnahmen mit dem Maestro. Mit den Wiener und „seinen“ Berliner Philharmonikern, den Wiener Symphonikern und dem Philharmonia Orchestra.

1. bis 15. April.