Zum 100er von Ludwig Streicher

Am 26. Juni 1920 wurde Ludwig Streicher in Wien geboren. Er wurde zu einem der größten Virtuosen am Kontrabass. „Zum 100. Geburtsjahr“ widmet ihm Wolfram Huber eine dreiteilige Sendereihe. Corona-bedingt ein wenig verspätet…

Oistrach am Kontrabass

Der Kuss der Fürstin

Das kommt mir spanisch vor!