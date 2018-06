Home Klaviermusik am Abend Zum 200. Jahrestag der Hammerklaviersonate.

Die Hammerklaviersonate entstand in für Beethoven „drangvollen Umständen“ in den Jahren 1817 und 1818. Der Komponist hatte neben Geldsorgen und familiären Streitigkeiten vor allem mit seinem rapide abnehmendem Hörvermögen zu kämpfen; in dieser Zeit versagten selbst die eigens für ihn angefertigten Hörrohre von Johann Nepomuk Mälzel ihren Dienst. „Jetzt schreibe ich eine Sonate, welche meine größte sein soll“, sagte er seinem ehemaligen Schüler Carl Czerny und tatsächlich machte sie, wie Beethoven ebenfalls ahnte, „den Pianisten zu schaffen“. Sieben Jahre nach seinem Tod erschien quasi als Zwischenlösung eine vierhändige Version, da die Schlussfuge wahrlich nicht zu den einfachsten Stücken zählt, die Beethoven je geschrieben hat.

Wir feiern das 200 Jahrjubiläum der Hammerklaviersonate mit einer Aufnahme aus dem Jahr 1975 mit dem damals 25jährigen Grigory Sokolov – nach wie vor eine der gelungensten Einspielungen von Beethovens Opus 106.