Vergangene Woche feierte Zubin Mehta seinen 85. Geburtstag. Vom Ruhestand will er nichts wissen: Alter zählt nicht. Ein Dirigent zieht sich nie zurück. Unser Beruf hält uns fit und ich fühle mich zu neuen Unternehmungen bereit, so Mehta im Interview mit der römischen Tageszeitung La Repubblica. Marion Eigl unternimmt einen Streifzug durch die breit gefächerte Diskographie des Pultstars: vom Neujahrskonzert über Gustav Mahler bis zu John Williams (selbstredend am Star Wars Day).

© APA