Zumutung Corona.

Die Pandemie hat zu radikalen Eingriffen in die Gesundheitsversorgung und das soziale Leben geführt. Im Philosophicum tauschte sich die KHG Graz gemeinsam mit dem Institut für Philosophie der Katholischen Fakultät der Uni Graz zu den Herausforderungen der Pandemie aus.

In der Diskusttion ging es um ethischen Perspektiven zur Frage der Deutungsmacht in der Krise. Die einseitig virologische Sicht auf Gesundheit stand dabei genauso auf dem Prüfstand wie die Vertretbarkeit von Einschränkungen der Grundfreiheiten oder der Zufluss und Mangel an Solidarität im Umgang mit den gesellschaftlichen Herausforderungen. Denkanstöße für ein verantwortungsvolles Leben mit dem Virus lenken die biopolitische Reflexion auf die Zumutungen der Zukunft. Die Perspektiven bringen eine Zusammenfassung der Diskussion mit Philosophieprofessor Hans-Walter Ruckenbauer, der Psychologin Marie-Christin Hinteregger, Intensivmediziner Wolfgang Kröll und dem Soziologen Klaus Wegleitner. Gestaltung der Zusammenfassung: Stefan Hauser.