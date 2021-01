Home Rubato Zwei Exilösterreicher „zurück“ in Wien.

„Exodus – the men who shaped Hollywood“ heißt die neue CD von Johannes Fleischmann. Darauf zu hören sind Werke von Erich Wolfgang Korngold und Eric Zeisl, zwei Komponisten, die Österreich noch vor bzw. bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges in Richtung USA verlassen mussten. Es ist ein spannendes Programm, über das sich Michael Gmasz mit dem Wiener Geiger unterhalten hat. Welche Geschichten stecken hinter den Werken? Wie ist es Korngold und Zeisl in Hollywood ergangen? Wie sind die beiden großen Werke auf der CD stilistisch geprägt? Was erwartet sein Publikum am kommenden Freitag bei der Release-Veranstaltung im Internet? Antworten auf diese, und viele weitere Fragen in Rubato!