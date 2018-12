Home Perspektiven Achtung Bibel Harry Potter und Bibel.

Eine Sendung in der Reihe „Achtung Bibel!“



Harry Potter ist nicht nur ein Schulroman, ein Entwicklungsroman und eine Kriminalgeschichte, sondern eine Universalgeschichte, wie die Bibel. Davon ist der Linzer Bibelwissenschaftler Christoph Niemand überzeugt. „Es geht um die großen Fragen der Menschheit: Freiheit und Bestimmung, Sünde und Erlösung, Liebe und Gewalt, Tod und Leben.“ Christoph Niemand ist beim Vorlesen mit seinem zehnjährigen Sohn selbst in einen „Lesestrudel“ hineingeraten und hat die Potter-Saga mittlerweile 10 (!) Mal gelesen. Er hat sich wissenschaftlich mit den Büchern auseinandergesetzt und geht so weit zu sagen: Harry Potter ist „praeparatio evangelica“, Vorbereitung auf das Evangelium. Die Geschichte eröffnet einen Verstehensweg zum Weltbild, das sich vom Alten bis zum Neuen Testament spannt. Ein Beispiel: Oft wird man gefragt, warum es in der Bibel keine Erlösung gibt, ohne dass jemand sein Leben als Opfer einsetzt? Darauf sagt Christoph Niemand: „Lies Harry Potter, dann verstehst du das!“

radio klassik-Redakteurin Stefanie Jeller hat Christoph Niemand interviewt und auch eine normale Harry-Potter-Leserin befragt: Die 17-jährige Tabea hat alle Bücher gelesen. Sie erläutert Insider-Begriffe wie die „Todesser“ und „Horkruxe“ und erklärt, warum es bei Harry Potter vor allem um Freundschaft geht.

Eine Sendung von Stefanie Jeller.

Montag, 17.12. 2018, 17.30- 17.55 Uhr

JAHRE DER BIBEL

Die Sendereihe „Achtung Bibel!“ ist ein radio klassik Stephansdom-Beitrag von Stefanie Jeller zu den „Drei Jahren der Bibel“ – eine Initiave des Österreichischen Katholischen Bibelwerks.

Drei Jahre der Bibel.

Bibel – Hören. Lesen. Leben

1. Dezember 2018 bis 29. Juni 2021

Österreichweite Initiativen rund um das Buch der Bücher

www.jahrederbibel.at