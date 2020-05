Home Lebenswege Eine Kindheit als U-Boot.

Man nennt sie U-Boote: Jüdische Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus (1938-1945) in den Untergrund gegangen sind, um der Deportation ins KZ und damit dem sicheren Tod zu entgehen. Heinrich Ehlers ist einer von ihnen. Er ist heute über 80 Jahre alt und lebt in einer Gartensiedlung am Stadtrand von Wien. Bis zu seinem 6. Lebensjahr kannte er nur einen Keller. Die Eltern und die Großmutter waren 1939 mit dem Neugeborenen untergetaucht – in eine 20 Quadratmeter Wohnung neben einem Kohlenkeller im 4. Wiener Bezirk. Ein Jahr später kam sein Bruder zur Welt, 1944 die Schwester.

Für radio klassik erzählt Heinrich Ehlers seine Geschichte: von dem kleinen Kind, das nicht reden und schon gar keinen Lärm machen durfte; von dem Vater, der Musiker war und unter der Decke jiddische Lieder auf der Geige spielte, tagsüber aber mit falschen Papieren unterwegs war, um Lebensmittel aufzutreiben; von den Streitigkeiten mit der Großmutter, und seiner Mutter, die die wahre Heldin für ihn war; und von der böhmischen Hausbesorgerin, Frau Nahodil, und den anderen Hausparteien, die alle von der versteckten Familie wussten, und sie nicht verraten haben.

Im zweiten Teil der Sendung, am Freitag, 29.5., spricht Heinrich Ehlers darüber, wie seine Kindheit als U-Boot sein weiteres Leben prägte. Und er erinnert sich an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren, den Kampf um Wien im April 1945 und das Entdecken einer Stadt, die in Trümmern lag.

Teil I: Freitag, 22. Mai 2020, 17.30 – 17.55 Uhr

(Wh. So., 24.5., 17.30 Uhr)

Teil II: Freitag, 29. Mai, 17.30 – 17.55 Uhr

(Wh So., 31.5., 17.30 Uhr)

Eine Lebenswege-Sendung in zwei Teilen von Stefanie Jeller.