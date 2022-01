Home Perspektiven Achtung Bibel Die Worte der Dämonen.

Foto: Detail der Papyri Graecae Magicae/Wikipedia Commons

In den Evangelien wimmelt es von Dämonen, ebenso in griechischen Zauberpapyri und in ägyptischer apokalyptischer Literatur. Der Bibel-Experte Oliver Achilles hat die Texte verglichen und verblüffende Ähnlichkeiten entdeckt. So werden die Worte der schreienden Dämonen im Markusevangelium im Vergleich mit den magischen Papyri aus Ägypten ein Stück weit verständlicher. – Eine Ausflug in die Welt der Dämonenaustreibungen und Gegenbeschwörungen.

Oliver Achilles ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den „Theologischen Kursen“ und betreibt den Blog Auslegungssache zur Interpretation der Bibel.

Mittwoch, 19. Jänner 2022, 17.30 Uhr.

Eine „Achtung Bibel!“ -Sendung von Stefanie Jeller.